Costa torna a Genova: nel 2019 arriva la Fortuna

Costa Crociere torna a Genova dopo quasi 15 di assenza: a partire dal 2019, la Costa Fortuna partirà ogni venerdì dal porto del capoluogo ligure seguendo un itinerario che prevede appena a Marsiglia, Barcellona e Civitavecchia in autunno e primavera, nelle Baleari in estate.

L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei programmi di sviluppo del settore crocieristico in Liguria, cui hanno preso parte il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba. Per la Fortuna si tratta in realtà di un ritorno, visto che la nave è stata costruita dalla Fincantieri di Sestri Ponente e inaugurata proprio nel capoluogo ligure nel 2003.

Novità anche per i porti di Savona e La Spezia, che nel 2019 verranno inclusi nell’itinerario della Costa Smeralda, un gigante da 180mila tonnellate in grado di accogliere 6.600 passeggeri: «Credo che oggi si celebri un rinnovato matrimonio tra Regione Liguria e Costa Crociere - è stato il commento di Toti - Il ritorno a Genova è simbolico, da anni ormai la Costa non faceva scalo in città, e confidiamo che sia un rapporto che continuerà anche grazie al lavoro portato avanti dall’Autorità Portuale per costruire nuove banchine e rendere il porto più ospitale per le navi da crociera».

«Il ritorno di Costa e del suo fumaiolo giallo è una bellissima notizia per Genova e per tutti i genovesi - ha aggiunto il sindaco Bucci - Per noi vuol dire tanto questo ritorno, anche dal punto di vista pratico, perché avremmo 150mila persone in più che vedranno Genova e ci staranno, avendo l’opportunità di ritornare per spenderci qualche giorno in più. Adesso la sfida è per Genova: dobbiamo fare in modo che la città sia percepita come accogliente, ospitale, che ha negozi aperti e pronti a ricevere i crocieristi, riconoscendoli come risorsa importante per la città».