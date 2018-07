Costa Crociere, più investimenti a Genova dopo la festa

In occasione della grande festa per i 70 anni di Costa Crociere di sabato 7 luglio ha parlato l'amministratore delegato Michael Thamm accelerando i tempi per un ritorno a Genova con un terminal dedicato alle navi della società.

L'amministratore delegato di Costa Crociere ha parlato di investimenti maggiori a Genova, ma senza penalizzare Savona, con tempistiche leggermente più veloci rispetto ai 5 anni indicati dal direttore generale Neil Palomba. Non dimentichiamo che dal prossimo mese di marzo, inoltre, le navi Costa torneranno a fare scalo nel porto di Genova.