Costa Crociere apre le selezioni, posti disponibili in Liguria

Costa Crociere ha avviato le nuove selezioni per i corsi di formazione propedeutici all’assunzione a bordo delle proprie navi: 37 i posti disponibili in Liguria, con le iscrizioni aperte fino al 9 dicembre e l’inizio dei colloqui previsto per il 16 dello stesso mese.

Due i corsi di formazione organizzati in collaborazione con Regione Liguria e l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, attraverso il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Sono orientati alla formazione di due differenti figure professionali: desktop publisher, responsabile per le pubblicazioni di bordo, e animatore per bambini e ragazzi.

Requisiti selezioni

Entrambe le posizioni sono aperte a tutti i cittadini (comunitari ed extracomunitari) maggiorenni, disoccupati o in stato di non occupazione, ed è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore quinquennale. In particolare, per la posizione di desktop publisher ci sono 17 posti disponibili, riservati solo a residenti e/o domiciliati in Liguria. È richiesta la conoscenza della lingua italiana (livello C1 o superiore), della lingua inglese e di un’ulteriore lingua a scelta tra francese tedesco o spagnolo (livello B2 o superiore). Invece, per la posizione di animatore ci sono 20 posti disponibili ed è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, della lingua inglese e di un’ulteriore lingua a scelta tra francese tedesco o spagnolo, e almeno due esperienze di lavoro pregresse con minori.

Date selezioni

Le selezioni sono gratuite, così come i successivi corsi, e il termine ultimo per iscriversi è lunedì 9 dicembre. La data di inizio delle selezioni scritte e orali è il 16 dicembre, orario e luogo verranno confermati martedì 10 dicembre. Saranno svolti test di lingua straniera, test psicoattitudinali e un colloquio conoscitivo con i responsabili del personale della compagnia Costa Crociere. I candidati che supereranno positivamente le prove di selezione saranno ammessi al corso di formazione. La durata dei corsi varia in base alla posizione: 294 ore per i desktop publisher e 364 per gli animatori. Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% delle persone che supereranno positivamente il percorso formativo. Nelle ultime selezioni, la compagnia ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno superato positivamente il corso di formazione.

Le domande di ammissione

La domanda di ammissione alle selezioni, in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (occorre apporre marca da bollo da 16,00 euro) e con allegata la documentazione richiesta, deve pervenire entro il 9 Dicembre 2019 alle ore 12 presso la sede di Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile – Villa Figoli des Geneys, Via Olivette 38 – 16011 Arenzano (Genova) o inviata via mail agli indirizzi di posta elettronica dedicati: desktop@accademiamarinamercantile.it e children@accademiamarinamercantile.it. In caso di invio via mail è necessario scaricare il modulo, compilarlo, apporre la marca da bollo e scannerizzarlo per inviare il documento in formato digitale.