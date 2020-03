Corso Torino, dopo 40 anni di attività chiude una storica erboristeria

Abbassa definitivamente la saracinesca un altro negozio storico della città di Genova, dopo oltre 40 anni di attività chiude infatti l'Erboristeria Cinese di Corso Torino, aperta nel 1979.

Lo ha annunciato la titolare Silvana Gambaro sui social, spiegando: «La storia di conclude dopo 40 anni, si dice di “onorato servizio”. Siamo costretti a chiudere, tra le cause le troppe tasse dello stato e la concorrenza di internet, contro la quale è impossibile competere. Purtroppo la nostra città, che amiamo perché siamo genovesi da generazioni, si è girata dall'altra parte. L’erboristeria non vende più storia, erbe e conoscenza ma integratori distribuiti come panacee a tutti i mali, ma non discutiamo le competenze altrui. Ringraziamo comunque tutti i nostri fedeli clienti che sono stati il nostro orgoglio, Siamo felici di aver potuto crescere in questo ambito naturale. Giulia, Silvana, Marzia tre generazioni. Continueremo a proporre la nostra competenza a chi vorrà seguirci. In altro luogo, in altro modo»

La storia dell'Erboristeria Cinese

L'Erboristeria Cinese nasce nel 1979 dalla fusione di tre culture: Medicina Cinese con l'autorevole figura del Professor Thomas Wu Tao Ling, Padre Emilio Ratti, Medico iridologo, Erborista per passione e missionario per vocazione e Giulia Gambaro, perfetto trait d'union di simpatia, passione ed altruismo. Queste sono le radici ed i maestri che hanno portato all'Erboristeria Cinese a crescere negli anni