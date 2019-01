Turismo: corsi della Regione e posti di lavoro garantiti

Il nuovo bando di Regione Liguria "Formare al turismo", finanziato dal Fondo sociale europeo, ha lo scopo di finanziare azioni formative nei settori più tradizionali del turismo e in quelli dell'innovazione digitale applicabile al turismo. Destinatari dei corsi sono giovani e adulti disoccupati o in stato di non occupazione in possesso di qualifiche triennali o di diploma.

In programma 47 corsi: da quello per barman a quello di tecnico del marketing e della promozione del territorio, dall'accompagnatore turistico al programmatore di software di sicurezza informatica per il turismo. Il 60% dei partecipanti avrà la garanzia di un posto di lavoro: sono infatti previste 390 assunzioni.

Qui di seguito l'elenco dei corsi che verranno attivati nel corso del 2019 (vedi "vai ai corsi di formazione" per scegliere quello che fa per te): quando un corso viene attivato, ovvero quando è possibile iscriversi, trovi la scheda con tutte le informazioni (sede, contatti, dettagli del corso) su formazionelavoro.regione.liguria.it (vedi "i corsi già attivati").

