Tecnico del risparmio energetico: prorogate le iscrizioni per il corso gratuito per laureati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Ancora qualche settimana per potersi iscrivere al corso gratuito per laureati tenuto da Former – Formazione e consulenza, insieme a C.F.L.C. ed E.A.F.R.A. Genova. Saranno due i corsi, su due sedi differenti: a Genova e a Sarzana (SP). In entrambe, il percorso prevede, oltre alle 800 ore di formazione (560 in aula e 240 di stage), anche tirocini, percorsi di inserimento lavorativo e garantisce l’assunzione di una parte degli allievi idonei alla fine del percorso.

Destinatari delle attività sono giovani disoccupati, tra i 22 e i 29 anni, in possesso di una laurea triennale/laurea magistrale o titolo equivalente e con residenza/domicilio in Liguria. Per accedere al corso è necessario presentare domanda di iscrizione presso le sedi di Former, - a Genova, in via di Sottoripa 1A/89, - a Sarzana (SP), in via Variante Aurelia 195 entro il 18 dicembre prossimo

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione. Per tutti i dettagli, la scheda informativa e la scheda di iscrizione: www.former.biz/energie. Per Former questa rappresenta la settima edizione del corso, una grande conferma della necessità della figura professionale sul territorio Ligure, riconosciuta anche dagli ottimi esiti occupazionali delle passate edizioni: su 68 allievi formati, 43 hanno trovato un impiego entro i 6 mesi successivi al termine del percorso. Il coinvolgimento di aziende del settore e studi professionali nelle fasi di aula garantisce agli allievi un immediato confronto con il reale mondo del lavoro; gli incontri e i workshop con gli ex allievi e la presentazione delle loro case-history permette agli alunni di avere una visione completa delle opportunità che il corso garantirà. Queste edizioni del corso si arricchiscono di altre attività, tutte direzionate a garantire un reale inserimento lavorativo: Former accompagnerà gli alunni in tirocini volti all’assunzione e strutturerà percorsi paralleli per gli allievi che vorranno creare la loro impresa. Per info: Mail: info@former.biz Tel: 010 4074254