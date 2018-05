Corso gratuito per diventare programmatore

L'ente F.Ire (via D'annunzio 1 piano A – Genova) organizza un corso di qualifica professionale programmatore.net. Lo scopo del corso è formare sviluppatori “full stack” in grado di contribuire alla realizzazione di applicazioni lato server o client e di fornire le basi fondamentali per poter evolvere le loro conoscenze su nuovi linguaggi e piattaforme di sviluppo.

Al termine del percorso formativo gli allievi potranno sostenere l'esame per il conseguimento della Qualifica professionale per Profilo DGR. 2409/97 Programmatore sviluppatore software – Programmatore informatico cod. ISTAT 3.1.2.1.0.1.

L'avvio del corso, rivolto a 10 laureati disoccupati, è previsto per giugno 2018. È necessario essere in possesso della laurea e avere conoscenze base di programmazione. L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione.

Articolazione e frequenza

Per la fase d’aula: 30 ore settimanali suddivise in 5 giornate da 6 ore

(dalle 8.30 alle 14.30) dal lunedì al venerdì

Per la fase di stage: 40 ore settimanali.

Durata

600 ore di cui:

410 ore dedicate alla formazione in aula

190 ore dedicate allo stage

Occupabilità

Il 60% degli allievi che risulteranno idonei verranno assunti presso aziende che hanno manifestato formale interesse all’assunzione

Contatti e orario segreteria

Ente F.IRE, via D’annunzio 1 piano A – Genova – dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì – 010 98 20 702.

E-mail: formazione@entefire.it

Termine iscrizioni

Entro e non oltre le ore 17 del 30 maggio 2018.