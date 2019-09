Master universitari, contributi dalla Regione

La Regione Liguria offre voucher ai laureati liguri che si iscrivono a master di primo e secondo livello o a corsi di alta formazione. L'intento è quello di facilitare l'accesso dei giovani laureati liguri a un'offerta formativa che coniughi lo sviluppo di conoscenze specialistiche con l'acquisizione di competenze altamente professionalizzanti.

Lo stanziamento ammonta a 2.350.000 euro del Fondo sociale europeo: sono previsti voucher di importo fino a 7.800 euro per chi voglia iscriversi a un master e di importo fino a 3.900 euro per chi scelga un corso di alta formazione della durata minima di 200 ore.

Requisiti per chiedere voucher per master universitario

laurea triennale/diploma accademico di primo livello - laurea specialistica/magistrale - laurea specialistica/magistrale a Ciclo unico - diploma accademico di secondo livello o laurea vecchio ordinamento, anche conseguiti all'estero

residenza in Liguria

età sino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni)

risultare ammessi o iscritti al master/corso di alta formazione per il quale si richiede il finanziamento.

Chi non è iscritto a un master/corso, può inviare a Regione Liguria una dichiarazione di interesse a un master/corso di alta formazione e, una volta ottenuto il riconoscimento del voucher, la domanda di iscrizione presentata al soggetto erogatore entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione.

I master e i corsi di alta formazione per i quali si può richiedere il voucher sono quelli organizzati dalle università, dalle scuole di alta formazione riconosciute dal Miur e dagli enti accreditati Asfor.

Le graduatorie per poter accedere al voucher saranno definite sulla base di una serie di criteri che comprendono tra le variabili il voto di laurea e il reddito Isee. Avranno un punteggio aggiuntivo:

i laureati che decideranno di seguire un master o un corso di alta formazione realizzati in Liguria

i laureati che decideranno di seguire un master o un corso di alta formazione nelle materie delle scienze della vita, della tecnologia del mare e della sicurezza e della qualità della vita nel territorio

i laureati che vivono nelle aree interne del territorio regionale.

Le richieste di voucher potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019 ed è prevista comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di voucher nel caso in cui a tale data non fossero state esaurite le risorse.