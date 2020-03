Genova, tutte le attività commerciali che sono aperte e che fanno consegna a domicilio

Sono giorni difficili, e non sappiamo quanto dureranno. L'emergenza coronavirus ha imposto a tutta Italia restrizioni rigide ma necessarie, costringendo molti commercianti a chiudere. Se una delle poche attività ammesse dal nuovo decreto è la consegna a domicilio, GenovaToday vuole supportare tutti quei negozianti, quelle imprese e quei ristoranti che hanno un e-commerce o che fanno delivery, per offrire un servizio utile ai clienti e a tutti i cittadini.

Come registrare gratuitamente la propria impresa

Per registrare gratuitamente la propria impresa o il proprio negozio occorre visitare la sezione dedicata sul sito di GenovaToday: bastano pochissimi minuti, non è richiesta alcuna registrazione ed è facilissimo. Qui si dovranno inserire alcuni campi obbligatori come i contatti telefonici e l'indirizzo, compilando anche una descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi/prodotti offerti a domicilio.

Una volta effettuato il caricamento della scheda la redazione riceverà un avviso e procederà alla sua approvazione; la scheda verrà quindi inserita nell'elenco sottostante.

I negozi e i ristoranti aperti a Genova

Di seguito tutti i negozi e le imprese aperti in città e in provincia, suddivisi per categorie.

Abbigliamento

Atelier Carla Denegri (ora produce mascherine) - Piazzetta Tavarone 18, Genova

Alimentari

L'orto sotto casa - Via V Maggio 89, Genova

La Bottega Solidale - Calata Cattaneo 15, Genova

Lo spuntino di Castelletto - Corso Niccolò Paganini 9r, Genova

Ortofrutta Damonte Angelo - Piazza Terralba 69, Genova

Rosticceria Zino - Via Nino Bixio 22 r, Genova

The Egizios Alimentari - Via Quinto 100r, Genova

Tutto Buono - Via Assarotti 102, Genova

Animali

Micio Bau - Via Quinto 98, Genova

Caffè

Capsulandia - Via alla Porta degli Archi 11 r, Genova

Casti Caffé - Via Don Giovanni Verità 14, Genova

Elettronica

IGC Elettronica - Via Pisacane 60 r, Genova

Etichette

Etigraph Etichette Autodesive - Via Gelasio Adamoli 239, Genova

Libri, riviste e fumetti

Comics Corner di F4 - Via Domenico Fiasella 62, Genova

Macellerie

Macellerie Regazzon - Piazza della Raibetta 3, Genova

Meccanici

Officina Aldo - Via Curtatone 8, Genova

Panifici

Antica Forneria Genovese - Via Castel Morrone 15, Genova

Pizzerie

Pizzeria Al Vulcano Pria - Via Gabriele Rossetti 22, Genova

Pizzeria dal Molo - Via Teodosia 9, Genova

Pizzeria Da U Ste - Via Fereggiano 215 r, Genova

Village Pizza - Corso IV Novembre 127, Cogorno

Ristoranti

Habanero ristorante messicano - Via Trento 79 r, Genova

Surgelati

Surgelati Sottozero 2001 - Largo Autieri d'Italia