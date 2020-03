Buoni spesa, Bucci: «A partire da mercoledì si potranno richiedere»

Sono 3 milioni e 50mila euro i fondi che il governo ha stanziato al Comune di Genova per far fronte all’emergenza alimentare che riguarda alcuni cittadini che, senza reddito dopo lo stop alle attività causa epidemia da nuovo coronavirus, non riescono a provvedere alla spesa. Fondi che Tursi ha già stabilito come elargire, utilizzando buoni pasto del valore di 100 euro ciascuno che verrano consegnati al singolo cittadino (o ai singoli membri delle famiglie).

«Abbiamo lavorato molto con i rappresentati del terzo settore, gli uffici del Comune e le associazioni sindacali, tutti vogliono collaborare - ha detto Bucci - Non distribuiremo denaro contante, ma voucher sino un totale di 100 euro a persona, il che significa che saranno 400 euro per una famiglia di 4 persone, 500 per una famiglia da 5 e così via. Questi fondi dovrebbero servire a coprire sino al 15-20 aprile ,quando poi arriveranno altre azioni da parte del governo».

Bucci ha annunciato che già martedì arriverà il protocollo per compilare l’auto certificazione reddituale e fare richiesta per i buoni, e che già da mercoledì gli aventi diritto potranno farne richiesta: «Sono voucher riservati alla catena alimentare e valgono dunque solo per gli alimenti - ha detto Bucci - Come presidente di Arci dico anche che tutti i Comuni della Liguria avranno opportunità di seguire questo modello e aiuteremo per attuare altri modelli».