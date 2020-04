Coronavirus, oltre 1.700 richieste di ripresa dell'attività alla prefettura

Sono oltre 1700 le imprese e le attività commerciali che in provincia di Genova hanno chiesto alla Prefettura di riprendere le attività nei tempi di emergenza da coronavirus.

La Prefettura ha reso noto che la Guardia di Finanza ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dal dpcm dello scorso 10 aprile, e per circa la metà è già stato dato il via libera.

Ad altre 10 attività è stata invece negata la prosecuzione, mentre sono 50 le aziende per cui sono in corso approfondimenti istruttori. La Prefettura ha pubblicato sul sito il modulo da compilare per la richiesta di prosecuzione attività, e nei giorni scorsi ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni e i sindacati per programmare la prosecuzione o, in caso di stop, la ripresa delle attività per la aziende di maggiori dimensioni - come per esempio Fincantieri - rispettando la regola del minor numero di lavoratori per prevenire il contagio.

Sono in via di definizione, inoltre, le iniziative di monitoraggio e controllo che accompagneranno l'avvio della cosiddetta “fase 2”, quando dovrebbero essere allentate le misure di “lockdown”.