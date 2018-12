Cornigliano: apre il più grande Basko di Genova

Apre mercoledì 19 dicembre il nuovo supermercato Basko di Cornigliano, in via Bertolotti all'angolo con la strada a mare Guido Rossa. Il punto vendita, che ha un'ampiezza di 1.500 metri quadri, è il più grande Basko di Genova insieme a quello di via Molassana. Data la sua posizione, è raggiungibile sia da Levante (dalla Guido Rossa e da via Cornigliano) sia da Ponente (da via Bertolotti e dalla nuova rampa del “lotto 10” all'uscita via San Giovanni d'Acri). Basko, inoltre, si è fatto carico di realizzare un passaggio pedonale per evitare ai cittadini di attraversare l'incrocio con via Guido Rossa.

«Dopo una quindicina d'anni dall'avvio del progetto, finalmente possiamo aprire le porte del nuovo Basko di Cornigliano - afferma Antonio Mantero direttore sviluppo Sogegross -. Con questo progetto abbiamo riqualificato un'area che era da anni in una condizione di degrado dando un segnale di positività non solo al quartiere di Cornigliano, ma anche a quelli vicini del medio ponente e all'intera città. L'operazione ha previsto anche un intervento utile sul fronte della viabilità, avendola migliorata sia su via Guido Rossa per chi proviene da Sampierdarena in direzione Cornigliano con una corsia aggiuntiva verso via Bertolotti sia mediante l'allargamento della stessa via Bertolotti. In un quartiere che negli ultimi mesi è stato tra quelli che maggiormente ha sofferto per la tragedia di metà agosto, questo nuovo insediamento lavorativo e di servizio è un segnale di fiducia. Il Gruppo Sogegross, nato a Genova quasi 100 anni fa, continuerà a investire sul suo territorio di origine perché riteniamo sia importante guardare avanti, oltre le contingenze negative che purtroppo hanno colpito la nostra città».

«Il supermercato è sviluppato seguendo un nuovo format di comunicazione e layout, già applicato con successo nel punto vendita di Alessandria, presso il Marengo Retail Park, inaugurato nel settembre scorso - spiega Giovanni D'Alessandro, direttore generale Basko -. Un format che accanto alle strutture in ferro tipiche dei mercati di una volta, affianca modernissime strutture e supporti di vendita all'avanguardia, sempre prestando massima attenzione all'eco-sostenibilità, con luci a led e frigoriferi con basse emissioni co2 per il rispetto dell'ambiente».

Il punto vendita, che dispone di un parcheggio scoperto con circa 150 posti auto, rispetterà i seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 8 alle 21, e, in occasione delle feste, lunedì 24 dalle 8 alle 20, il giorno di Natale, martedì 25, dalle 8.30 alle 12.30, domenica 31 dicembre dalle 8 alle 19. All'interno del supermercato è previsto un “percorso cortesia” e una cassa dedicata a disabili, persone anziane, donne in stato di gravidanza. Il giorno dell'apertura in programma musica, truccabimbi e animazione per i più piccoli, oltre a un simpatico omaggio per tutti i clienti.