A Genova il convegno nazionale dell'Ordine dei Commercialisti: attesi 1.200 professionisti

L’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili ha scelto Genova come location per il convegno nazionale del 2020: il 9 e il 10 ottobre del prossimo anno, saranno 1200 i professionisti che da tutta Italia arriveranno nel capoluogo ligure per partecipare alla due giorni organizzata ai Magazzini del Cotone.

L'annuncio è stato dato a Firenze, al termine del convegno nazionale “La crisi d’impresa”: «L’appuntamento di ottobre è diventato per i commercialisti italiani un momento di studio e di riflessione sui temi di maggiore attualità - ha spiegato Paolo Ravà, presidente dell'Ordine genovese - Temi che documentano anche il ruolo sociale della categoria e il suo rapporto con lo sviluppo dell'economia italiana».

Il titolo del convegno genovese deve ancora essere scelto, ma, come ha detto Ravà, «sarà su argomenti innovativi e su come questi potranno incontrarsi con la nostra professione; gli approfondimenti sulla sostenibilità in tema di nuove regole di governance, di modifiche ai principi del Codice civile in materia di impresa, di nuovo approccio alle informazioni finanziarie e reportistica aziendale e molto altro, rendono questo argomento coraggioso, ma ormai contemporaneo e obbligano noi commercialisti a formarci una cultura specifica adeguata e tempestiva.».

La due giorni di Firenze è stata caratterizzata da una serie di tavole rotonde e da dibattiti sulla professione e i suoi impatti sociali ed è stata anche l’occasione per illustrare le novità contenute nel nuovo Codice della crisi d’impresa e per presentare ufficialmente i nuovi indicatori della crisi elaborati dal consiglio nazionale dell'Ordine.