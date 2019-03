Ai genovesi piacciono auto, moto e mobili; cala la spesa per l'hi tech

Cambiano i gusti dei consumatori genovesi e liguri. Secondo una recente indagine, la nostra provincia è meno rivolta al mercato delle auto nuove, in favore di quelle usate. Le moto non perdono il loro fascino e le vendite aumentano di quasi quattro punti percentuali. Particolare attenzione è rivolta anche all'arredamento della casa. Cala invece la spesa in elettrodomestici e oggetti tecnologici.

Consumi in Liguria

Nel comparto 'mobilità' boom per le auto usate (+3,6%) e i motoveicoli (+3,4%) e netta flessione per le auto nuove (-3,5%); tra i beni per la casa solo i mobili mostrano una crescita (+1,5%), mentre risultano in calo l'elettronica di consumo (-4,4%), gli elettrodomestici (-1,6%) e l'information technology (-2%). Nel 2018 la spesa dei liguri è aumentata dello 0,3% in più rispetto al 2017, con una crescita inferiore alla media italiana (0,8%).

L'analisi provinciale

Tra le province liguri, Savona (0,9%) e Imperia (0,7%) hanno mostrato moderati incrementi di spesa per i durevoli, mentre un calo è stato rilevato a La Spezia (-0,7%) e una stabilizzazione a Genova (0,3%). La spesa media per famiglia in Liguria è stata di 2.083 euro, ovvero 273 euro in meno rispetto alla media nazionale e 591 in meno rispetto a quella del Nord-Ovest.

Andamento dei consumi a Genova

Nel 2018 in provincia di Genova la spesa per beni durevoli ha raggiunto 872 milioni di euro, pari a 2.055 euro per famiglia. Le auto usate hanno alimentato un mercato di 267 milioni, in aumento del 3,1%, mentre le vetture di nuova immatricolazione si sono fermate a 212 milioni, con un calo del 3,4%. Il segmento dei motoveicoli ha raggiunto i 63 milioni grazie ad un'impennata del 3,7%. Nel comparto ‘casa’, frenata per gli elettrodomestici (-1,8%), per l'information technology (-1,8%) e per l'elettronica di consumo (-4,5%). Bene, invece, i mobili con una crescita in valore dell'1,6% che fa attestare la spesa totale del segmento a 203 milioni di euro.

Il quadro della spesa per i beni durevoli in Liguria nel 2018 è tracciato dall'osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.