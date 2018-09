Bando di concorso per il percorso formativo di eccellenza in Stsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

ISICT, Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione offre: - 15 posti da Allievo per il percorso formativo annuale in STSI - Contributo di 500 Euro per l’acquisto di un dispositivo elettronico utile per lo studio - contributo spese di alloggio per studenti fuori sede Possono accedere al concorso gli studenti iscritti nell’a.a. 2018/2019 al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale dell’Università di Genova del settore STSI-Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione: - Informatica, Fisica, Matematica, Statistica matematica e trattamento informatico dei dati presso la Scuola di Scienze MFN - Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Biomedica presso la Scuola Politecnica I vincitori del concorso vengono ammessi al programma di formazione di eccellenza nel settore delle Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione (STSI): in aggiunta ai corsi previsti dal piano di studi universitario gli Allievi frequentano gratuitamente un percorso didattico integrativo mirato a sviluppare competenze in ambito gestionale e in ambito scientifico-tecnologico.

A tutti gli Allievi viene dato un contributo di Euro 500 per l’acquisto di un dispositivo elettronico utile per lo studio (pc, tablet o licenza software). Agli Allievi non residenti viene dato un contributo per l’alloggio. Il programma STSI copre il primo anno di studio della laurea triennale. Durante il percorso gli Allievi hanno l’opportunità di conoscere la realtà del mondo industriale e di confrontarsi con la comunità internazionale del settore STSI. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato che rappresenta un titolo riconosciuto per l'accesso alla formazione di eccellenza offerta dalla Scuola Superiore IANUA-ISSUGE (www.issuge.unige.it). Per concorrere ai posti di allievo per la laurea triennale occorre aver conseguito un diploma o titolo di studi equipollente che dia accesso ai Corsi di Laurea triennali in STSI dell’Università di Genova.

La selezione avverrà unicamente sulla base dei titoli e delle prove di esame. Non sono previste limitazioni o agevolazioni all’ammissione ai percorsi formativi e degli alloggi in base alle condizioni economiche dei partecipanti. Le domande di iscrizione al bando dovranno pervenire presso la sede ISICT in Via Opera Pia 11A, 16145 Genova, entro e non oltre le ore 19.00 di lunedì 10 settembre 2018. La prova scritta del concorso si terrà martedì 11 settembre 2018. Il bando completo e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito www.isict.it al link: http://www.isict.it/ammissione.php?pagina=bando-ISICT-I-anno-laurea-triennale