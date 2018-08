Nuova Darsena in concessione a Saloni Nautici e Amico

Nella riunione di martedì 31 luglio 2018, il Comitato di Gestione dell'Adsp (Autorità di Sistema Portuale) ha approvato con voto unanime, la delibera relativa al Piano di sviluppo ed efficientamento della Culmv che si articola in una serie di misure volte a garantire principalmente minori costi di struttura, miglioramento del sistema di chiamate presso i singoli terminal per aumentare il numero delle giornate lavorate da parte di tutti i soci diminuendo il costo di lavoro interinale, maggiore responsabilizzazione dei soci con pagamento delle penali per comportamenti non conformi alla normativa.

A ciò si aggiungono misure di sostegno al lavoro previste della legge la Stabilità 2018, volte a finanziare la formazione dei lavoratori, favorire il pensionamento anticipato dei soci inabili o la loro ricollocazione e misure di risanamento patrimoniale per mettere in sicurezza la Compagnia Unica. A tutela dell'intervento finanziario che l'Adsp farà per la Culmv sono previsti alcuni strumenti di governance: uno di questi sarà l'introduzione di un direttore finanziario che sarà anche responsabile del controllo di gestione, nominato d'intesa tra Autorità di Sistema portuale e Compagnia. È stata introdotta inoltre una clausola di risoluzione espressa nel caso in cui la Culmv non ottemperi al Piano di Sviluppo ed Efficientamento.

La Nuova Darsena

Il Comitato di Gestione ha anche approvato la delibera concessoria riguardante la Nuova Darsena che consente di valorizzare il compendio non solo durante il periodo del Salone Nautico ma nell'arco dell’intero anno affidando a 2 società, I Saloni Nautici e Amico & Co., le aree in concessione con la divisione degli spazi sia a terra che a mare consentendo la convivenza della manifestazione fieristica internazionale con le attività industriali. Nel comparto Nuova Darsena continuerà ad operare la società I Saloni Nautici cui spetterà circa il 40% delle attuali aree, in concessione quadriennale, e per le riparazioni navali - soprattutto relative ai grandi yacht - sarà operativa la Amico & Co, con concessione ventennale, le cui attività occuperanno il rimanente 60% degli spazi. Gli investimenti complessivi previsti ammontano a circa 6,5 milioni di euro.

Per dare garanzie sull'organizzazione del Salone Nautico, nella delibera si fa esplicito richiamo all'impegno da parte della Amico & Co a liberare le aree a terra e a mare 30 giorni prima rispetto all'inizio del Salone e complessivamente per 50 giorni.

Il presidente della Adsp Paolo Emilio Signorini ha commentato: «Il Piano approvato oggi è un passaggio fondamentale per la Compagnia perché contiene un sistema organico di misure volte a favorire l'efficientamento e il risanamento dei conti della Culmv e anche a garantire la tutela delle risorse pubbliche. Un importante passo in avanti è stato compiuto anche grazie all'approvazione della delibera che assegna la Darsena Nautica che finalmente trova un assetto di un giusto compromesso tra le esigenze produttive del porto e quelle di una manifestazione irrinunciabile per Genova».