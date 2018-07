Funzionari, contabili e vigili urbani: il Comune assume

In attesa del concorso per l'assunzione di nuovi agenti di polizia Municipale, c'è ancora qualche giorno per candidarsi ai due bandi con cui il Comune di Genova ha recentemente avviato una ricerca di personale.

Sino al 30 luglio, infatti, sarà possibile candidarsi al ruolo di istruttore Servizi Amministrativi Esperti Contabili (Tursi ne cerca 19), mentre al 2 agosto è fissato il termine per il bando per l’assunzione di 4 funzionari informativi capoprogetto: le domande potranno essere inviate solamente online, tramite l’apposita piattaforma di cui si è dotato il Comune.

Nei prossimi mesi, inoltre, verranno stabilizzate altre figure, tra cui 5 Insegnanti di scuola d’infanzia e 4 assistenti di asili nido, che verranno trasformati a tempo indeterminato a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019, e 4 seppellitori che passeranno a tempo indeterminato a partire da settembre 2018 (3 unità) ed a partire da gennaio 2019 (1 unità).

Il Comune ha inoltre confermato che entro la fine del 2018 verrà attivata la procedura di mobilità finalizzata all’assunzione di 40 agenti di Polizia municipale: «Sono soddisfatta - è stato il commento dell’assessore al Personale, Arianna Viscogliosi - Stiamo dando attuazione al Piano Assunzionale e stiamo sfruttando al massimo il budget assunzionale tenendo fede agli impegni presi coi cittadini e coi dipendenti».