Luminarie natalizie, il Comune premia i Civ con 30mila euro

Il Comune premia i Civ per avere contribuito a vestire a festa la città per Natale: giovedì mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi l’assessore al Commercio, Paola Bordilli, ha consegnato i 30mila di contributi previsti dal suo assessorato per i centri integrati di via che hanno addobbato le strade con le luminarie per il periodo natalizio.

«Abbiamo stanziato 30mila euro per ringraziare, anche in modo tangibile, gli operatori commerciali che hanno contribuito in maniera determinante ad allestire le strade, le piazze e i tanti angoli caratteristici di Genova in maniera ricca e coinvolgente - ha sottolineato Bordilli - La collaborazione con i Civ si è dimostrata vincente per ogni manifestazione che abbiamo organizzato finora, e l’ultima in ordine di tempo è Euroflora».

Una ventina i Civ che hanno preso parte alla consegna dei contributi, ognuno dei quali ha ricevuto una somma pari a circa 1.500 euro. Anche per la promozione di Euroflora il Comune ha previsto un premio per i Civ che hanno partecipando, lanciando il concorso addobbo più bello e vetrina più bella a tema “floreale”.