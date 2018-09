Gli Stati Generali dell'Economia a Certosa in segno di vicinanza

Martedì 16 ottobre nel chiostro della chiesa di San Bartolomeo della Certosa, luogo di assemblee degli sfollati a seguito della tragedia di ponte Morandi, si svolgerà la seconda edizione degli Stati Generali dell'Economia di Genova. Lo spostamento della sede dell'evento da Palazzo Ducale è stato fortemente voluto dall'assessore Vinacci così come l'ipotesi di assegnare la gestione del catering alle imprese locali attraverso il Civ Certosa.

Sarà una giornata fitta di interventi in cui associazioni, organizzazioni sindacali e istituzioni si confronteranno sia per confermare, alla luce dei recenti eventi, tutti gli impegni assunti solo un anno fa, valutandone con attenzione priorità e opportunità, che per illustrare le ultime novità e lo stato di avanzamento dei lavori. Anche questo appuntamento, come quello del 29 novembre 2017, discenderà da una serie di incontri propedeutici, coordinati dall'assessorato allo Sviluppo economico, a cui sono chiamati i rappresentati delle forze produttive, dei sindacali e delle categorie economiche.