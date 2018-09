Mercato di Certosa, sospesi i canoni per 6 mesi

Niente canoni per i prossimi 6 mesi per gli operatori del mercato comunale di Certosa, riaperto il 7 settembre. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio, Paola Bordilli, nella speranza che possa aiutare i commercianti della zona, in difficoltà dopo il crollo di ponte Morandi e la conseguente rivoluzione al traffico, a rialzarsi.

Il provvedimento ha decorrenza dalla prima scadenza per il pagamento successiva a 14 agosto, giorno della tragedia: «Il crollo del ponte Morandi ha causato un chiaro disagio per l’area di Certosa - ha detto Bordilli - per i residenti ma anche per le attività economiche. A seguito sia degli incontri avuti sul territorio con gli operatori sia delle loro esigenze, abbiamo deciso un atto concreto di sostegno con il differimento per sei mesi del termine di corresponsione dei canoni. Nel mentre l'amministrazione lavora per il rapido superamento dei disagi e delle difficoltà legate all’emergenza».

I commercianti di Certosa stanno soffrendo in particolare la zona rossa, che di fatto taglia fuori il quartiere e lo isola dalla città: ad acquistare in zona sono rimasti soltanto i residenti, molti dei quali sfollati, mentre il passaggio da o verso la Valpolcevera è nettamente diminuito facendo calare il volume d’affari. «Siamo in ginocchio», è stato il commento del titolare di uno storico panificio del quartiere, condiviso da molti altri titolari di attività che si stanno impegnando in queste settimane per stimolare la ripresa economica.