Apre nuovo centro per anziani a Genova, 50 assunzioni

Apre a Genova una nuova struttura residenziale dedicata all’assistenza e alla riabilitazione delle persone anziane, primo polo tecnologicamente evoluto per la gestione e la cura delle patologie legate all’Alzheimer. In corso anche la selezione del personale sul territorio genovese dato che la struttura si avvarrà della collaborazione di circa una cinquantina di persone di staff.

Il nuovo Centro Polifunzionale Danilo Ravera, che ha sede in viale Cembrano 11 nella zona di Sturla mette a disposizione 46 stanze doppie, di dimensioni variabili dai 21 ai 26 metri quadrati, e 5 stanze singole, di circa 15/17 metri quadrati, per 97 posti letti complessivi suddivisi su tre piani, una palestra attrezzata di oltre 70 metri quadrati e parcheggi esterni e interni riservati per i visitatori.

Tutte le camere, arredate in modo moderno, confortevole e funzionale, sono dotate di bagno attrezzato e doccia a filo pavimento, impianto di climatizzazione, chiamata di allarme e sono predisposte per l’impianto di videosorveglianza che è attivo in tutte le zone comuni. Inoltre sono organizzate in modo da garantire in completa sicurezza la mobilità e la rotazione di sedie a rotelle e altri ausili atti alla deambulazione. In ogni piano ci sono spazi comuni dedicati alla socialità e salotti riservati dotati di tv e tisaniere.

L’edificio, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione energetica, risponde perfettamente alle nuove linee guida e di indirizzo sanitario stabilite dalla Regione Liguria. Rispetta i principi della bioedilizia, con soluzioni per il risparmio energetico, e sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia green. La struttura è conforme ai requisiti fissati da norme antisismiche, protezione acustica e tecnologia sanitaria avanzata. Tutti gli accessi, i corridoi, i servizi igienici, le camere, gli spazi interni ed esterni sono pienamente fruibili dai residenti che potranno vivere in ambienti sicuri e confortevoli.

Le persone residenti nel “Centro Polifunzionale Danilo Ravera” avranno a disposizione una équipe multidisciplinare di medici specialisti, fisioterapisti, infermieri, animatori e terapisti occupazionali, OSS (operatori sociosanitari). Figure professionali altamente specializzate, e continuamente formate, che lavorano in sinergia per garantire il benessere psico-fisico dell’utente, attraverso progetti individualizzati e di gruppo, attività ricreative e di socializzazione, che includono la partecipazione della famiglia, quale risorsa indispensabile nel processo di cura.

Di grande innovazione anche la varietà e la qualità dei servizi, a cominciare dalla cartella sanitaria informatizzata che contiene, in formato digitale, l’intera storia clinica della persona e il suo piano di assistenza individuale, studiato dopo un’accurata valutazione del profilo sanitario, funzionale e psico-sociale, a garanzia della personalizzazione del servizio e la qualità di cura. La cartella sanitaria informatizzata consente la piena condivisione in tempo reale delle informazioni all’intero staff e il puntuale monitoraggio delle attività dell’anziano.

Nei casi di persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali, in linea con i più evoluti standard sanitari, sono inoltre attivi sistemi di controllo tecnologico in grado di garantire la massima sicurezza per i residenti.

La cucina interna alla struttura, che assicura la preparazione in loco dei pasti studiati in base alle cure prescritte e alle necessità dietologiche di ogni singola persona, insieme ad ulteriori servizi di natura alberghiera, come il servizio di guardaroba e lavanderia, cure estetiche e assistenza spirituale, sono solo alcune delle attività che il nuovo Centro Polifunzionale Danilo Ravera mette a disposizione delle persone residenti per garantire benessere e qualità di vita a loro e ai loro famigliari.