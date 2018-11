Banca Carige, un giorno di stop in borsa per evitare speculazioni

Un giorno di stop alle contrattazioni in borsa per il titolo Carige. Lo ha chiesto, per la giornata di lundì 12 novembre 2018, proprio il l'istituto di credito genovese attraverso una nota ufficiale in cui ha scritto che : "In attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione di oggi 12 novembre, ha richiesto a Consob per la sola giornata odierna

la sospensione del titolo dalle contrattazioni. La richiesta è al solo fine di evitare movimenti speculativi anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".

Sui media, infatti, era circolata la notizia di un possibile aumento di capitale con una maxi obbligazione da 400 milioni di euro. La borsa italiana ha accolto la richiesta di Carige sospendendo le contrattazioni.