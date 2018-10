Carige, verifica positiva sui requisiti dei consiglieri

All'esito delle verifiche condotte dal consiglio di amministrazione di Banca Carige nella seduta dello scorso 11 ottobre, è stata valutata la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea ordinaria dei soci del 20 settembre 2018, in conformità alle diposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il consiglio di amministrazione ha verificato i requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dal Tuf sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della società.

In particolare sono risultati amministratori “indipendenti” i seguenti consiglieri: Francesca Balzani, Salvatore Bragantini, Lucia Calvosa, Giulio Gallazzi, Stefano Lunardi, Raffaele Mincione, Luisa Marina Pasotti, Bruno Pavesi e Lucrezia Reichlin; è risultato amministratore “non indipendente” il consigliere Pietro Modiano, per effetto della sua nomina a presidente del consiglio di amministrazione da parte della predetta assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale a quella effettiva risultante dal processo di nomina. Il consiglio di amministrazione ha infine verificato con riferimento agli amministratori l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito della applicazione dell'articolo 36 del Dl 201/2011 (divieto di interlocking).

Nel corso della medesima riunione, il consiglio di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del sindaco effettivo, Stefania Bettoni, nominata dall'assemblea dei soci del 20 settembre 2018, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. È stata inoltre confermata la sussistenza dei prescritti requisiti in capo a Fiorenza Dalla Rizza, in precedenza subentrata nella carica di sindaco effettivo e che, a seguito della nomina di Stefania Bettoni, ha riassunto il ruolo di sindaco supplente. Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal collegio sindacale come comunicato al consiglio.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre verificato con riferimento al sindaco effettivo, Stefania Bettoni, l'insussistenza di situazioni che ricadano nell'ambito della applicazione del Dl 201/2011 (divieto di interlocking).