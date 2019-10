Carige, prorogato il mandato dei commissari straordinari

Ieri la Banca Centrale Europea (Bce) ha notificato la decisione con cui viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine dell'amministrazione straordinaria temporanea di Banca Carige.

Viene quindi confermato il mandato dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza (Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti) deciso dalla stessa Bce l'1 gennaio 2019, con un lasso temporale adeguato per consentire ai commissari di dare esecuzione alla manovra complessiva di rafforzamento patrimoniale del Gruppo, formalizzata con l'accordo quadro firmato lo scorso 9 agosto fra il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), lo Schema Volontario di Intervento del Fitd (Svi) e la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano (Ccb) e approvata dall'assemblea straordinaria lo scorso 20 settembre 2019.

Nel frattempo ieri pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da Angelo Vaccarezza (FI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivare un tavolo di confronto e a porre in essere ogni altra azione possibile per comporre le esigenze finanziarie di Banca Carige, quelle dei dipendenti con quelle del territorio e segnatamente delle aree interne in cui si evidenziano situazioni emblematiche di criticità come quella del Comune di Urbe. Nel documento si ricorda la difficile situazione dell'istituto bancario che prevede la chiusura di 45 filiali in Italia di cui 19 in Liguria.