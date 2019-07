Carige: approvato il piano di salvataggio, la parola alla Bce

Il futuro di Banca Carige sembra sempre meno a rischio. Ieri il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha dato il suo via libera "definitivo" al Piano di salvataggio da 900 milioni. Ora la delibera verrà inviata ai commissari e, per loro tramite, alla Bce.

Da Malacalza Investimenti, attualmente primo socio della banca commissariata col 27,5%, non c'è ancora un impegno ad acconsentire all'operazione ma comunque c'è "un'aspettativa ragionevole", riporta Mf-Dow Jones News. L'operazione è complessivamente da 900 milioni di cui 700 in aumento di capitale e 200 attraverso l'emissione di un bond subordinato Tier 2.

La Bce deve ora autorizzare il Fitd ad ottenere la partecipazione rilevante. L'assemblea della banca è prevista per fine settembre. L'operazione dovrebbe chiudersi entro l'anno.

«Dopo la delibera di Ccb, di Fitd e di altre importanti istituzioni finanziarie la prima tappa del progetto di ricapitalizzazione può dirsi completata sia per la parte equity sia per quanto riguarda il subordinato. Questo primo traguardo, caratterizzato da una forte valenza industriale, conferma la fiducia e la credibilitá che Carige continua a mantenere presso il sistema bancario italiano». È quanto si legge in una lettera inviata dai commissari di Banca Carige Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano ai dipendenti.