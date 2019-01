Carige: Mattarella firma il decreto per salvare la banca

Intorno alle 21 di martedì 8 gennaio 2019 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenente le misure urgenti per Banca Carige, commissariata dalla Bce, e ha autorizzato la presentazione del disegno di legge di conversione alle Camere.

Secondo una bozza del decreto in favore della banca ligure di cui Adnkronos ha preso visione, il governo istituisce un fondo ad hoc da 2 miliardi di euro per le operazioni di rafforzamento patrimoniale e fino a 3 miliardi di euro sotto forma di garanzie del Tesoro sulle obbligazioni dell'istituto in difficoltà. In totale fino a 5 miliardi sul piatto per il salvataggio di Carige.

«Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale», si legge nella bozza. Inoltre al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia «è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige» nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di tremila milioni di euro, si legge nella bozza.