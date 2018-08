Carige, lascia anche Venuti: è la sesta uscita. Gallazzi nominato presidente

Nei giorni in cui Carige fa i conti col declassamento da parte dell’agenzia di rating Moody's, il consiglio d’amministrazione si riduce di un ulteriore membro: mercoledì 8 agosto anche Lucia Venuti, nominata in quota Malacalza, ha presentato le sue dimissioni.

Si tratta della sesta uscita delle ultime settimane. Prima di Venuti, avvocato e membro del Comitato Nomine, è stato il turno del presidente Giuseppe Tesauro, del vicepresidente Vittorio Malacalza, di Stefano Lunardi, di Francesca Balzani e di Ilaria Queirolo. Venuti ha motivato le dimissioni facendo riferimento proprio alle dimissioni precedenti e alle richieste di revoca del Consiglio pervenute da due azionisti, che «l’hanno posta nella condizione di non poter lavorare con l’adeguata serenità».

La decisione sarebbe arrivata dopo l’approvazione della relazione semestrale e la fissazione della data dell’assemblea per rinnovare il consiglio d’amministrazione, il prossimo 20 settembre. Sino ad allora sarà il consigliere Giulio Gallazzi a svolgere le funzioni di presidente pro tempore.

Per quanto riguarda, invece, le indiscrezioni inerenti la possibile messa in risoluzione della Banca in conseguenza delle problematiche di governance e della mancata approvazione del Piano di Conservazione del Capitale, Carige ha reso noto che «la richiamata proposta di decisione, notificata dalla BCE il 20 luglio 2018, non contiene nessun riferimento a una eventuale risoluzione. Il CdA si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa a tutela propria e di tutti gli stakeholder».