Carige, ancora un consigliere dimissionario: lascia anche Pezzolo

Una vera e propria “emorragia”, quella che sta attraversando il Cda di Banca Carige: dopo Lucia Venuti e Ilaria Queirolo, anche Massimo Pezzolo ha presentato le dimissioni come consigliere, settimo nel giro di poco più di un mese, terzo in 10 giorni.

La decisioni di Pezzolo arriva all’indomani da quella di Venuti, e a pochi giorni dalla decisione, da parte dell’agenzia Moody’s, di abbassare il rating della banca genovese. Che ha fatto sapere che «l’avvocato Pezzolo ha motivato le proprie dimissioni ritenendo esaurito il proprio mandato con l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2018 e la convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti, nonché con l’approvazione della risposta alla lettera della BCE del 20 luglio scorso».

Pezzolo, nome di spicco dell’amministrazione Malacalza, era membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine: con la sua uscita di scena, il consiglio è di fatto in bilico in un periodo in cui la banca genovese sta affrontando una profonda crisi. Le sue dimissioni seguono quelle del presidente Giuseppe Tesauro, del vicepresidente Vittorio Malacalza, e dei consiglieri Stefano Lunardi, Francesca Balzani, Ilaria Queirolo e Lucia Venuti.

Carige ha nominato presidente pro tempore Giulio Gallazzi, che resterà in carica sino all’assemblea dei soci del 20 settembre. I piccoli azionisti, intanto, hanno presentato un esposto in procura per chiedere un intervento urgente finalizzato a chiarire la situazione in cui a oggi si trova la governance della banca.