Carige, lascia anche Pericu: decade il Cda

Giuseppe Pericu si è dimesso dal Cda di Banca Carige e con il passo indietro dell'ex sindaco di Genova è venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica. Per questo motivo l'intero Consiglio di Amministrazione è decaduto; rimarrà in carica per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci già convocata in data 20 settembre 2018.

Banca Carige, nella nota, ha anche informato di aver ricevuto una comunicazione da parte del socio Malacalza

Investimenti S.r.l. volta a richiedere una integrazione dell'ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 20 settembre 2018 con l'inserimento del seguente nuovo punto: "Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l’intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell’art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, nonché

determinazione dei compensi degli Amministratori”. La società ha preso atto di tale richiesta, che contempla ipotesi resa attuale dagli eventi

sopra comunicati: il Consiglio di Amministrazione procederà a valutare l’integrazione dell’ordine del giorno assembleare nei termini normativamente previsti, ovvero almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.