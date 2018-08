Carige, Balzani anticipa la data delle dimissioni

Francesca Balzani, consigliere di amministrazione e membro del Comitato Rischi di Banca Carige, ha anticipato alla data dell'1 agosto 2018 il pieno effetto delle dimissioni dalla carica già presentate con lettera del 6 luglio scorso nella quale aveva indicato quale decorrenza la data dell'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo presidente.

Balzani ha motivato tale decisione ribadendo le divergenze insorte in merito alla governance della Banca.

Carige precisa che l'avvocato Balzani era un amministratore indipendente e non esecutivo, non era destinataria di deleghe e per quanto a conoscenza della società, non risulta titolare di azioni della Società e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.

Il consiglio di amministrazione prenderà in esame gli eventuali provvedimenti conseguenti alle dimissioni dell'avvocato Balzani nel corso della prossima riunione. La Banca prende atto della decisione di Balzani di anticipare l'effetto delle proprie dimissioni e la ringrazia per l'attività svolta.