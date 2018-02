Carige, Fiorentino: «La banca ha rischiato di saltare»

Questa mattina presso l'auditorium di Banca Carige si è tenuto il primo di quattro appuntamenti, in cui l'istituto di credito e Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) spiegano ai ragazzi vantaggi e rischi della moneta elettronica, oltre a sensibilizzare i giovani a un uso consapevole del denaro. Si tratta del progetto 'Economiascuola', che coinvolge 380 ragazzi di cinque istituti scolastici genovesi.

A distanza di circa 24 ore continuano a fare parlare le dichiarazioni di ieri dell'amministratore delegato, Paolo Fiorentino, a maggior ragione in vista del consiglio d'amministrazione, in programma domani. Ieri l'ad si è espresso così durante il convegno 'La manutenzione straordinaria del condominio e le opportunità della Riforma': «il 17 novembre del 2017 abbiamo vissuto una giornata drammatica in cui Carige ha rischiato di saltare».

«Abbiamo sperimento - ha detto ieri Fiorentino - per delle ore la clientela che ritirava i propri depositi agli sportelli. Alla fine stavamo rischiando di perdere una banca importantissima, un peso della spina dorsale dell'economia del paese».

Secondo indiscrezioni, domani durante il consiglio di amministrazione dovrebbe essere ricucito lo strappo fra Fiorentino e Malacalza, i due principali azionisti dell'istituto, evoluzione che porterebbe finalmente un po' di sereno sui cieli di Carige.