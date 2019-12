Carige: la Consob approva il prospetto informativo del prestito subordinato

Mercoledì 18 dicembre 2019 la Consob ha approvato il prospetto informativo di Banca Carige relativo all'ammissione a quotazione in Borsa delle obbligazioni del prestito obbligazionario subordinato, di valore nominale complessivo pari a duecento milioni di euro e costituito da duemila obbligazioni subordinate, di valore nominale unitario pari a centomila euro, emesse da Carige.

L'emissione del prestito obbligazionario si inquadra all'interno dell'aumento di capitale annunciato lo scorso 9 agosto dai commissari straordinari e approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 20 settembre 2019.

Data la natura complessa delle obbligazioni subordinate, queste sono rivolte esclusivamente a soggetti che abbiano la qualifica di investitori professionali e sul rischio correlato all'eventuale utilizzo delle stesse nell'ambito di un eventuale processo di bail in della Banca.

Carige comunica inoltre l'avvenuta pubblicazione nelle forme e nei termini di legge del prospetto informativo, a seguito del deposito odierno in Consob, e rende inoltre noto che lo stesso è a disposizione del pubblico presso la sede di Genova in via Cassa di Risparmio 15 e sul sito internet della Società (gruppocarige.it).