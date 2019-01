Carige, il sindacato Cisl: «Priorità non cedere i crediti recuperabili»

Sulla vicenda Carige interviene anche il sindacato Cisl Liguria. «Abbiamo registrato la posizione del Ministro dell’Economia Tria che auspica una soluzione privata per Carige - spiegano in una nota il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo Carige, First Cisl - al momento è ancora presto per affrontare questo tema: noi non escludiamo nessuna soluzione. La priorità piuttosto è quella di non cedere gli UTP, i crediti che possono essere recuperati. La proposta della First Cisl nazionale di destinare 80 milioni dal Fondo dell’Occupazione va anche in questa direzione».

Secondo Maestripieri e Mutini: «La sottoscrizione della quota del bond da 400 milioni fornirebbe inoltre il capitale da investire in ciò che oggi siamo più concentrati ovvero il rilancio della parte commerciale della Banca e della sua capacità di fare reddito. Sarebbe importante, come hanno detto i Piccoli Azionisti, anche la canalizzazione dei soldi per la demolizione e costruzione di Ponte Morandi: questo permetterebbe a Carige di avere ulteriore liquidità e aiutare il territorio»