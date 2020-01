Carige, depositate le liste dei candidati per il cda

Martedì 7 gennaio 2020 sono state depositate le liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Carige, argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 31 gennaio 2020. Per il consiglio di amministrazione le liste sono due, la prima con nove nomi, presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, titolare di una partecipazione pari al 79,99% del capitale sociale. E comprende: Vincenzo Calandra Buonaura, Angelo Barbarulo, Francesco Guido, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti e Francesco Micheli.

La seconda lista è stata presentata da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiana, titolare di una partecipazione pari all'8,34% del capitale sociale. I due nomi scelti sono quelli di Leopoldo Scarpa e Vittorio Canciani Battain.

Per il collegio sindacale, nella lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ci sono: Sindaci effettivi Pierpaolo Singer, Anna Girello e Francesco Bavagnoli; sindaci supplenti: Silvia Muzi e Federico Pippo.

Infine per la lista presentata da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiana, sindaci effettivi Alberto Giussani; sindaci supplenti Vincenzo Miceli.