Carige: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige, presieduta dal presidente Giuseppe Tesauro e tenutasi ieri, in unica convocazione, ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 integrazione del Collegio Sindacale politiche di remunerazione adeguamento dei compensi della Società di revisione.

L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo Banca Carige S.p.A., deliberando di portare a nuovo la perdita netta pari a 385.985.007,85 euro e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017 (388.435 migliaia di euro la perdita netta di pertinenza della Capogruppo).

L'assemblea ha inoltre integrato, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale nominando quale Sindaco Effettivo Francesca De Gregori e quale Sindaco Supplente Fiorenza Dalla Rizza, con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

In ottemperanza alla normativa di legge e di vigilanza applicabile, l'assemblea ha quindi preso atto dell'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2017 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e ha approvato le politiche di remunerazione del Gruppo per l'esercizio 2018 e le inerenti modalità attuative, nonché i piani di compensi basati su strumenti finanziari e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Esaminata infine la proposta motivata del Collegio Sindacale, l'assemblea ha deliberato di aggiornare, coerentemente con i termini e le richieste di integrazione formulati dalla Società di revisione EY S.p.A. in data 8 febbraio 2018, i tempi previsti e i relativi corrispettivi dell'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.