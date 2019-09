Banca Carige, dalla partecipazione all'assemblea dipende il futuro dell'istituto

A una settimana esatta dalla data fatidica sembrano concretizzarsi le premesse per un'elevata partecipazione alla prossima assemblea degli azionisti di Banca Carige. Le richieste di emissione del biglietto di partecipazione all'assemblea straordinaria ammontano a oggi a oltre 10mila. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'assemblea, Carige ricorda a tutti gli azionisti la possibilità di partecipare mediante rilascio, senza alcun costo o spesa, di una delega per l'esercizio del voto in assemblea.

Mediante delega conferita al rappresentante designato, sia aderendo alla sollecitazione di deleghe di voto mediante delega conferita a Proxitalia, l'azionista può conferire istruzioni per il voto favorevole, contrario o l'astensione rispetto alla proposta di aumento di capitale dei commissari straordinari.

Indipendentemente dalle istruzioni di voto conferite mediante la delega (favorevole, contrario o astenuto), l'azionista che abbia conferito delega al rappresentante designato o a Proxitalia avrà diritto - subordinatamente all'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea e al buon esito della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca - a ricevere in assegnazione in via preferenziale dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi azioni gratuite della Banca.

Per qualsiasi informazioni o chiarimento può essere contattato l'ufficio affari societari e di Gruppo (numero verde 800 335577) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, o il numero verde di Proxitalia 800 189037 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19.