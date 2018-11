Banca Carige, il titolo non fa prezzo in Borsa

Dopo lo stop in Borsa di ieri per evitare speculazioni, il titolo di Banca Carige è stato riammesso questa mattina, martedì 13 novembre, sui mercati. Il titolo, però, non ha fatto prezzo in apertura, segnando un teorico -48,65% a 0,0019 euro per azione.

Il piano di rafforzamento comunicato ieri sera dal cda della banca non ha convinto del tutto gli azionisti. L'ad e il presidente del consiglio di amministrazione hanno comunicato che l’aiuto arriverà dalle altre banca con il Fondo interbancario e lo Schema volontario che acquisterà un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro, la quale in futuro potrà convertita in azioni.

Non parteciperanno invece. per ora, all’operazione i principali azionisti: da Malalacalza, a Volpi a Mincione.