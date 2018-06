Calata Bettolo, in scadenza l'ultimatum di Bucci e Toti

Domani scade l'ultimatum lanciato da Toti e Bucci per l'assegnazione di calata Bettolo. Domani potrebbe arrivare la firma dell'accordo in occasione del varo della nuova ammiraglia di Msc. Così non fosse il presidente della Regione era stato chiaro «chiederemo alla Autorita’ portuale di riconsiderare tutti gli accordi raggiunti e tutte le concessioni in via di definizione e di assegnazione in quell’area dello scalo e collegati all’investimento del Bettolo, considerando ogni accordo e deliberazione a riguardo frutto di un medesimo disegno di sviluppo che qualcuno evidentemente vuole rimettere in discussione».

I soci del Consorzio Bettolo non hanno ancora trovato le condizioni per una rapida firma della concessione dello stesso, con grossi danni alle prospettive di sviluppo dello scalo di Genova.

«Il porto, la città e la regione non possono più aspettare, né qualcuno può immaginare di poter avere vantaggi dal fallimento, o anche solo dal ritardo, di investimenti fatti dalla collettività - hanno ribadito Toti e Bucci nei giorni scorsi -. Il tempo è scaduto ed è il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Non consentiremo ulteriori ipoteche al bene comune».