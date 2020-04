Bollo auto, la proposta in Regione: «Spostare il pagamento a fine luglio»

Anche in Liguria arriva la proposta di spostare il pagamento del bollo auto per andare incontro a chi, a causa delle misure restrittive legate all’emergenza coronavirus, si trova in difficili condizioni economiche.

Il governatore ligure, Giovanni Toti, ha chiesto martedì mattina in consiglio regionale di spostare il pagamento a fine luglio. Il bollo auto è infatti una tassa che, una volta pagata, finisce nelle casse delle Regioni, e sono le Regioni a dover approvare eventuali deroghe o rinvii e a dover stabilire un’eventuale sospensione dei pagamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A oggi, tra le Regioni che già hanno adottato una sospensione ci sono Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Veneto. Ma come si concretizzerebbe, in concreto, una proroga? Il bollo va ovviamente pagato lo stesso, e chi lo desidera può provvedere nei termini, ma in caso di approvazione della sospensione si potrebbe pagare anche successivamente senza dover aggiungere la mora.