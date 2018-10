Il Comune assume funzionari di polizia Municipale: come partecipare

Dopo il “concorsone” dello scorso 9 ottobre, cui hanno partecipato oltre 5mila aspiranti vigili urbani, il Comune ha pubblicato un nuovo bando in cui cerca 7 funzionari di polizia Municipale di categoria D da inserire nell’organico comunale.

Il bando, pubblicato lo scorso 12 ottobre, scade il 12 novembre. Le figure ricercate, in possesso di laure, dovranno svolgere “attività di tipo gestionale, con correlata assunzione di responsabilità professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate”. Il Comune cerca dunque persone in grado di dirigere unità operative, coordinare l’attività di polizia e farsi carico anche di piani di intervento in situazioni di criticità, come per esempio un’allerta meteo.

Tra i requisiti specifici (oltre a quelli psico-fisici accertati nel corso della procedura di assunzione) i candidati devono essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche. Le domande vanno presentata in via telematica sul sito www.questionari.comune.genova.it entro la mezzanotte del 12 novembre 2018, e in caso di accettazione presentarsi per la prova preselettiva e quelle d’esame, che consistono in due prove scritte e una prova orale.