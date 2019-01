Energia rinnovabile, otto milioni di euro per le imprese

Si apre dal 1 all'11 marzo il bando per le imprese che realizzano interventi di efficientamento energetico e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Stanziati 8 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese che realizzano interventi di efficientamento energetico su impianti e strutture produttive esistenti. Gli incentivi comprendono anche l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nelle unità produttive delle imprese.

Il 40% della dotazione del bando è riservato alle micro imprese per agevolare tutto il tessuto produttivo ligure e accedere al bando che concede risorse a fondo perduto fino a 400mila euro su investimenti ammissibili superiori a 25mila euro, Iva esclusa.

Si tratta di un bando che mette in campo risorse del Por Fesr, 4 milioni di euro per il finanziamento dei contributi a fondo perduto, e 4 milioni provenienti dal fondo appositamente costituito per il finanziamento del prestito rimborsabile e l'abbattimento del costo garanzia.

Sono ammissibili gli interventi - ancora da avviare e quelli avviati a far data dal 19 luglio 2018 e non conclusi diretti a:

migliorare l'efficienza energetica

installare impianti a fonte rinnovabile la cui energia sia interamente destinata all'autoconsumo nell'unità operativa.

Attraverso il finanziamento è possibile coprire fino all'80% delle spese ammissibili:

il 40% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 200.000 euro) consistente in un finanziamento a tasso agevolato, comprensivo dello 0,5 annuo dell’importo del finanziamento per l'abbattimento costo garanzia

fino al 40% delle spese ammissibili è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il finanziamento potrà riguardare solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino al 40% dell'investimento ammissibile. Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema bandi on line dal sito filse.it dal 1 marzo 2019 al 11 marzo 2019. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 1° febbraio 2019.