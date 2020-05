Bandi per sostegno a famiglie e imprese, boom di domande. Dal 15 maggio le graduatorie

Sono tantissime le domande arrivate alla Regione per i bandi per finanziare famiglie e imprese durante l'emergenza Covid19. Il 15 maggio saranno pubblicate le graduatorie e contestualmente avviati i primi pagamenti per il bonus dedicato alle famiglie per la sospensione dell'attività didattica.

In particolare, per il Bando Covid 1 da 1,848 milioni di euro sono arrivate 14.300 domande, di cui 5 mila in istruttoria e 3.800 quelle che verranno liquidate. Per ogni famiglia sono previsti sostegni da 300 a 500 euro sulla base del reddito. Per il bando 'Covid 2' da 7 milioni euro, che si è chiuso il 30 aprile, sono arrivate oltre 20 mila domande di famiglie con figli che frequentano la scuola pubblica, al momento in fase di istruttoria. Sarà erogato un contributo di 500 o 600 euro a circa 3 mila famiglie.

Per le scuole paritarie e la formazione professionale sono arrivate circa 2 mila domande per comparto. Altri 3,5 milioni di euro sono stati destinati all'assistenza domiciliare delle famiglie con studenti disabili a carico. I fondi hanno soddisfatto tutte le domande. Il bando digitalizzazione per le piccole e medie imprese si è chiuso venerdì con 3.299 domande per un finanziamento complessivo di 11.575.000 euro di contributi e investimenti per 19 milioni e 300 mila euro.

Il bando per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive si è chiuso con 44 domande ricevute per 984mila euro di finanziamento. Le istruttorie si sono concluse e Filse sta predisponendo i contratti di finanziamento. Regione ha inoltre integrato ieri il fondo con 500mila euro mentre tutte le domande pervenute per il fondo di garanzia su finanziamenti bancari per commercio, artigianato e turismo da 5,5 milioni di euro otterranno la garanzia da parte di Filse nell'arco di 48 ore. È già stato garantito quasi un milione di finanziamenti bancari richiesti.