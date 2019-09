Banca Carige, oggi l'assemblea degli azionisti

Giornata decisiva per il futuro di Banca Carige. L'assemblea degli azionisti, convocata per questa mattina, è chiamata a votare il piano di salvataggio, proposto dai commissari straordinari.

Nei giorni scorsi i commissari straordinari si sono impegnati per avere un'ampia partecipazione all'assemblea e l'obiettivo è stato raggiunto, guardando ai numeri di oggi. Presente in sala il 47,6% del capitale.

Prima del voto, gli interventi degli azionisti

I piccoli soci di Banca Carige hanno espresso tutto il loro disappunto per la situazione della banca e, in molti, per le conseguenze della manovra di salvataggio elaborata dal Fitd insieme a Cassa centrale banca. «Tiriamo fuori nuovi soldi per poi essere neutralizzati. Si chiede di pagare per la propria condanna all'estinzione. Spero che, se fosse approvato, qualcuno si metta in moto per invalidare piano», ha detto il socio e imprenditore Luigi Barile.

Posizioni analoghe sono state espresse da altri come Franco Corti, azionista che ha consegnato un esposto a Consob per denunciare la mancanza di trasparenza con cui si è arrivati a decidere il prezzo dell'aumento di capitale.

