Carige, manca il quorum: salta l'aumento di capitale

Si è svolta ieri, sabato 22 dicembre, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige.

Ma il quorum in assemblea mancava, e così l'aumento di capitale di Carige (una ricapitalizzazione da 400 milioni), proposto ai soci, non è passato. La bocciatura è arrivata a causa dell'astensione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento con il 27,5%. E aumenta così la preoccupazione degli altri soci e del cda, anche perché la bocciatura - o in ogni caso il rinvio - dell'aumento di capitale, costerà un grande sforzo economico alla banca. Le motivazioni che hanno spinto Malacalza all'astensione sono state spiegate dal legale Paolo Ghiglione: il principale socio si è domandato se anche questo aumento di capitale non sia destinato a subire la stessa sorte dei precedenti, e ha deciso per l'astensione dopo aver valutato come insufficienti le informazioni oggi in possesso dei soci.

La nota ufficiale di Carige: