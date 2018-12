Carige: Moody's migliora l'outlook a stabile

Buone notizie per azionisti e correntisti di Banca Carige. L'agenzia di rating Moody's - fa sapere l'istituto in una nota - ha chiuso la sua revisione del merito di credito di Carige iniziata lo scorso 7 agosto, confermando i rating a lungo termine della Banca sia sui depositi (Caa1) sia sull'emittente (Caa3), rimuovendo il credit watch negative e migliorando l'outlook a stabile da under review.

L'azione di rating è conseguenza del fatto che l'esecuzione della manovra di rafforzamento patrimoniale annunciata dalla Banca il 12 novembre 2018 attraverso la sottoscrizione da parte dello schema volontario di intervento del Fitd e di Banco di Desio e della Brianza di 320 milioni di euro del prestito subordinato emesso lo scorso 30 novembre consente alla Banca di ristabilire il rispetto dei requisiti prudenziali di vigilanza proteggendo maggiormente i depositanti e i creditori senior.

Il positivo riconoscimento di Moody's segue quello analogo di Fitch e rende evidente il proseguimento del processo di riduzione dei rischi della banca in una settimana nella quale si realizzano due tappe essenziali: la cartolarizzazione con deconsolidamento di crediti in sofferenza per quasi un miliardo annunciata lo scorso 17 dicembre e l'assemblea straordinaria dei soci chiamata ad approvare l'aumento di capitale per 400 milioni di euro che si terrà sabato 22 dicembre 2018.

La variazione del Bca (Baseline Credit Assessment) portato a ca da caa2, si configura come misura di carattere tecnico connessa alla metodologia utilizzata dall'agenzia, che considera tali operazioni di rafforzamento patrimoniale come straordinarie.