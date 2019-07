Carige, la Banca smentisce un 'buco' da 239 milioni di euro

Si apre una settimana cruciale per il futuro di Banca Carige. Oggi si riunisce il fondo interbancario per decidere la data dell'assemblea dello schema volontario chiamato a convertire il bond da 318 milioni in capitale. Entro il 25 luglio i commissari straordinari devono trovare una soluzione da presentare alla Bce.

Nel frattempo l'istituto ha smentito in maniera secca le indiscrezioni di stampa a proposito di un 'buco' da 239 milioni di euro. Carige precisa che «la definizione di 'buco' è del tutto pretestuosa e gravemente fuorviante e dannosa in quanto si tratta di clausole inserite all'interno di contratti avviati nelle precedenti gestioni pre-commissariali e approvati dagli organi amministrativi della Banca».

Inoltre segnala che «l'aumento del fabbisogno patrimoniale rispetto a quello stimato a fine 2018 e a inizio del 2019 non è dovuto a circostanze sopravvenute non note allora ma è attribuibile in larga parte all'aggiornamento degli obiettivi di derisking (target Npe ratio dal 22% originario a un obiettivo fra 0 e 5%) e di Total Capital ratio (al 15,3% al 2020 contro l'originario 13,75%) e ad altre componenti già illustrate al mercato a febbraio 2019».