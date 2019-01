Imprese, dal Comune sconti sulle tasse per chi investe sulla città

Incentivi fiscali per chi decide di investire su Genova e aprire nuove imprese in città: è la proposta già approvata dalla giunta comunale, che prevede tre anni di agevolazioni sulle imposte locali alle aziende che aprono una sede nel capoluogo ligure o aumentano l’organico di almeno cinque dipendenti a contratto a tempo indeterminato o determinato, almeno annuale.

La proposta verrà a breve presentata in consiglio comunale, dove verrà chiesto di inserire nel regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di vantaggi economici la nuova agevolazione: la misura si traduce nella concessione, attraverso un fondo ad hoc di circa 5 milioni di euro, di un contributo per tre anni, fino a un massimo di 200mila euro per ogni azienda beneficiaria, sul pagamento di Tari, Tares, Tasi, Cosap, Tia e Imu.

In parallelo con le agevolazioni fiscali, il Comune ha deciso di istituire una figura che ricopra il ruolo di tutor e faccia da tramite tra aziende e assessorato allo Sviluppo Economico per incentivare gli imprenditori a fare investimenti e semplificare i processi autorizzativi. L’assessorato ha inoltre già messo a punto una brochure informativa in cui sono elencati i costi e le spese, insieme con i vantaggi economici, dell’investimento su Genova, dal costo dell’affitto agli importi delle imposte da pagare: «Osservando i dati - ha detto l’assessore Giancarlo Vinacci - è facilmente intuibile che oggi per un’azienda con 50 dipendenti Genova offre vantaggi considerevoli rispetto a Milano in termini economici».

L’obiettivo, ha sottolineato Vinacci, è puntare sulle eccellenze liguri legate al mare e ad altre attività tipiche di Genova, e dunque investimenti sulla Blue Economy, sul turismo ma anche sulla Silver Economy: «Il fondo che oggi abbiamo a disposizione è di 5 milioni di euro, ma io spererei di incrementarlo quanto più possibile perché significherebbe avere portato a Genova migliaia di posti di lavoro in più. Ancora non abbiamo i dati completi del 2018 - ha concluso l’assessore - ma nel primo trimestre del 2018 i nuovi lavoratori impiegati in Liguria erano 11mila, 6mila dei quali solo a Genova».