Autostrade, scattano i rincari: stangata sulla Serravalle

Anno nuovo, tariffe nuove. Con l'inizio del 2018 sono scattati gli aumenti dei pedaggi autostradali, cospicui soprattutto nel Nord Ovest e nelle tratte che riguardano da vicino i genovesi.

Stangata sulla Milano-Serravalle

Complessivamente, secondo quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti, l'aumento medio sarà del 2,74%, ma spicca l'incremento delle tariffe per quello che riguarda la Milano-Serravalle, fissato al 13,91%, una vera e propria stangata per i pendolari e per tutti coloro che vogliono raggiungere il capoluogo lombardo. Aumenti più contenuti invece sulla Parma-La Spezia (+ 2,10%), e sulla A12 tra Sestri Levante e Livorno (+ 2.10%), ma anche sulla A10 Genova-Ventimiglia (intorno all'1%) e sulla Torino-Savona (+2.80%).