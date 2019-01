Lavoro: oltre 27mila assunzioni programmate in Liguria nei primi tre mesi del 2019

Sono 27.590 le assunzioni programmate nei primi tre mesi del 2019 in Liguria, in aumento dell’1 % rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati di Unioncamere.

Cresce, in termini percentuali (dal 25% di gennaio 2018 al 32% di gennaio 2019), la richiesta da parte delle imprese di profili ad alta specializzazione, sia a livello dirigenziale che tecnico.

Il settore dei servizi nel complesso assorbirà il 76% delle entrate previste, in particolare i servizi alle imprese (7.330 entrate previste) e i servizi turistici, di alloggio e ristorazione (6.050) mentre l’industria il rimanente.

«Prosegue il trend positivo della Liguria già evidenziato nell’ultimo trimestre del 2018, a conferma della bontà della strategia scelta per il rilancio della Liguri» spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Occupazione Gianni Berrino.

«I dati sul settore dei servizi e sulla richiesta di profili ad alta specializzazione – aggiungono – ci confortano sulle scelte messe in campo. A dicembre scorso, infatti, la Giunta ha stanziato 33,3 milioni di euro per le misure "Pacchetto giovani" e "Garanzia giovani, strumenti che hanno l'obiettivo di fare formazione mirata, a immediato sbocco occupazionale, ma con uno sguardo anche all'alta formazione. Una scelta che ha come obiettivo soddisfare le esigenze delle imprese, e che va di pari passo con il modello di sviluppo su cui abbiamo deciso di puntare per il rilancio della Liguria. L’attenzione allo strategico settore dell'high tech è cruciale, e le scelte formative che vanno in questa direzione danno opportunità concrete ai liguri».