Stadio Ferraris, deserta la prima asta

Nulla di fatto. L'asta indetta dal Comune di Genova per la vendita dello stadio Ferraris è andata deserta. Ieri non si è presentato nessuno, assenti anche Genoa e Sampdoria, le due società maggiori interessate a rilevare l'impianto sportivo. Il primo bando ha fissato il prezzo di base a 16.578.000 euro in base a una perizia dell'agenzia del territorio.

Le due squadre genovesi invece ritengono che lo stadio possa valere una cifra fra i sei e i sette milioni di euro. Ora sarà indetta una nuova asta con un prezzo ribassato del 10%. Nel caso anche questa dovesse andare deserta, Tursi potrebbe abbandonare l'idea della vendita in favore di una concessione pluriennale.

A inizio ottobre è stato definito il contratto con cui Genoa e Sampdoria dovrebbero rientrare della morosità, pagando circa 30mila euro ciascuna per 24 mesi, in totale circa 1.440.000 euro.